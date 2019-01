Dow Jones hat von presse1.de eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

Warum die Digitalisierung Geschäftsprozesse und -modelle im Mittelstandverändert(press1) - Berlin, 11. Januar 2019 - Digitalisierung bedeutet heutedeutlich mehr als eine bloße technische Transformation. Gerade inmittelständischen Unternehmen vollzieht sich der digitale Wandel in allenBereichen, wie der "Digitalisierungsindex Mittelstand 2018" der DeutschenTelekom zeigt. Laut der repräsentativen Studie hat bereits fast jedeszweite Unternehmen die Digitalisierung in seine Geschäftsstrategieverankert, um mehr Umsatz zu generieren, neue Kunden zu erreichen undleichter digitale Geschäftsideen zu entwickeln. Klar ist aber auch: EinGroßteil des Mittelstands ist noch nicht so weit. Vielen Unternehmen istnoch nicht klar, wie sie die Digitalisierung angehen wollen. Umsowichtiger für sie, den Austausch mit Experten und anderen Mittelständlernzu suchen.Wenn wir heute von Digitalisierung sprechen, beschränkt sich das längstnicht mehr auf die technische Ausstattung oder auf die digitale Abbildungbestehender analoger Prozesse. Denk- und Handlungsweisen haben sichverändert und entwickeln sich kontinuierlich weiter, Kommunikations-,Marketing- und Verkaufsprozesse sind beschleunigt und gestalten sicheffektiver. Die wirkliche Veränderung und Chance der Digitalisierungbesteht darin, Geschäftsprozesse neu auszurichten oder komplett neueentstehen zu lassen, und vielfach auch, neue Geschäftsmodelle zuentwickeln oder neue Kundensegmente zu erobern. Dabei ist jedesUnternehmen gefordert, die Digitalisierung konsequent anzugehen, umWettbewerbspositionen auszubauen und die eigene Existenz langfristig zusichern.Was das bedeutet, verdeutlicht Philipp Depiereux, Gründer undGeschäftsführer von etventure und in Kürze auch Speaker bei derDigital:Relaunch Konferenz 2019. Er nennt es eine "Fehleinschätzung, dassDigitale Transformation ein reines IT-Thema ist" und sieht ein Hindernis,das es zu eliminieren gilt, im "tiefverwurzelten Glauben daran, dass mandie Zukunft der Unternehmung langfristig planen muss". Statt dessen giltes heute etwa Vektorstrategien zu implementieren, also nicht alleslangfristig vorzuplanen, sondern Teilziele zu bestimmen. Oder auch auf dasPrototyping zu setzen: die Entwicklung und Umsetzung neuer Ideen, die dasKerngeschäft ergänzen und schrittweise erweitern können. BeidesVorgehensweisen, die Digitalstratege Alex T. Steffen empfiehlt.Auch der Netzökonom und Wirtschaftsjournalist Dr. Holger Schmidt warntdavor, sich auf die internen Prozesse zu fokussieren und darüber zuvergessen, neue digitale Geschäfte aufzubauen. Beim Digital:Relaunch zeigter die Möglichkeiten der Plattform- und Informationsökonomie auf, dieheute vielfach die Marktspielregeln bestimmen und die Voraussetzungen fürneue digitale Geschäftsmodelle, wahre Wertschöpfung und nachhaltigwirkende Wettbewerbsvorteile schaffen können.Bernd Völcker vom Veranstalter Infopark zeigt auf, wie sich Unternehmenmit der richtigen Digitalstrategie wettbewerbsfähiger und agileraufstellen und Wertschöpfungsketten erneuern und optimieren. Außerdem wirdJochen Köhler, Geschäftsführer von openspace, Digitalisierungspartner desMittelstands von der Commerzbank, über Erfahrungen zu ganz konkretenHerausforderungen und To-dos bei der ganzheitlichen Transformation imMittelstand berichten.Diese und zahlreiche weitere Vorgehensweisen, Lösungswege undPraxisbeispiele für eine erfolgreiche Digitalisierung stehen auf demProgramm der Digital:Relaunch Konferenz am 11. und 12. Februar in Berlin.###Digital:Relaunch KonferenzStrategie: Work: Business: Marketing11. und 12. Februar 2019nhow Hotel Berlinhttps://digital-relaunch.de###Über die Digital:Relaunch Konferenz:Die Digital:Relaunch Konferenz macht fit für die digitale Transformationund hilft Entscheidern, die Digitalisierung im Unternehmen erfolgreichumzusetzen. Renommierte Experten zeigen Strategien und erprobte Lösungenfür die Digitalisierung in Fachvorträgen, Best Practices, Tipps undInsights. Die Konferenz findet am 11. und 12. Februar 2019 im nhow Hotelin Berlin statt. Weitere Informationen und Anmeldung unterhttps://digital-relaunch.deDies ist eine Mitteilung von press1.de. Für den Inhalt ist ausschließlich press1.de verantwortlich. Rückfragen zu dieser Originaltext-Meldung richten Sie bitte ausschließlich an das jeweils herausgebende Unternehmen./p>

