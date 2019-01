Das Gebaren von Donald Trump im Fall James Comey soll FBI-Agenten derart auffällig vorgekommen sein, dass sie Ermittlungen einleiteten - gegen den US-Präsidenten selbst.

Das FBI prüfte 2017 nach einem Bericht der "New York Times" eine gegen die USA gerichtete Zusammenarbeit zwischen Präsident Donald Trump und Russland. Die Sicherheitsbehörden seien über dessen Verhalten in den Tagen nach dem Rauswurf von FBI-Direktor James Comey im Mai 2017 derart beunruhigt gewesen, dass sie eine solche Untersuchung eingeleitet hätten, berichtete die Zeitung am Freitag. Sie berief sich auf nicht näher genannte Ex-Vertreter von Sicherheitsbehörden.

Konkret gingen Ermittler mit dem Ziel der Spionageabwehr der Frage nach, ob Trump als mögliche Bedrohung der nationalen Sicherheit einzustufen sei. Sie prüften zudem, ob der Präsident vorsätzlich für Russland agiert haben könnte oder sich unbewusst von ...

Den vollständigen Artikel lesen ...