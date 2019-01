Ausstellerschwund, Konjunktursorgen und Zollstreit: Die einst wichtigste US-Autoshow kämpft ums Überleben, die Branche blickt in eine ungewisse Zukunft.

Mit der Detroiter Autoshow läutet die Branche traditionell das Verkaufsjahr ein. Aber diesmal droht das große Schaulaufen, bei dem sich die Hersteller sonst mit aufwendigen Produktpräsentationen überboten und ihre Manager ins Rampenlicht stellten, ein Trauerspiel zu werden.

Zu feiern gibt es ohnehin nicht viel - der Boom auf dem US-Markt ist vorbei, der Ausblick von Konjunktur- und Zollsorgen getrübt. Noch kritischer als um die Industrie insgesamt ist es jedoch um das Event selbst bestellt.

Die Messe kämpfe ums Überleben, meint Experte Ferdinand Dudenhöffer von der Uni Duisburg-Essen. "Man gewinnt fast den Eindruck, es ist eher ein Beerdigungskonvent, der sich da vom 14. bis 27. Januar im kalten Detroit versammelt."

Das sind harte Worte. Doch der Niedergang des Treffens in der US-Autometropole ist nicht von der Hand zu weisen. Etliche große Hersteller - darunter BMW, Mercedes, Audi und Porsche - bleiben diesmal fern.

Der Trend ist an sich nicht neu: Seit einigen Jahren stellt die kurz vorher in Las Vegas stattfindende Elektronik-Messe CES Detroit zunehmend in den Schatten. Angesichts der steigenden Bedeutung von Elektroantrieben, Roboterautos und Tech-Innovationen insgesamt ziehen mehr Autobauer es vor, hippe Produkte in Nevada zu enthüllen.

Oder sie ziehen für Modellpremieren gleich eigene Veranstaltungen auf, um die Aufmerksamkeit nicht mit anderen teilen zu müssen. So sind für Detroit in diesem Jahr nur noch 30 Vorstellungen geplant - im Vorjahr waren es immerhin noch 69 gewesen. Mit wichtigen Premieren rechnen Beobachter hier nun kaum mehr.

Ist der Bedeutungsverlust der einst wichtigsten US-Automesse eine ...

Den vollständigen Artikel lesen ...