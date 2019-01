Der Konzern aus dem Reich der Mitte will mit der Übernahme eines Berliner Start-ups weiterwachsen. Wie Alibaba schon jetzt in Deutschland aktiv ist.

Am Steuer des Autos einen Fernseher über das Internet bestellen? Für BMW-Fahrer in China soll das schon bald Wirklichkeit werden. Auf der Consumer Electronics Show (CES) in Las Vegas hat der deutsche Autobauer gerade einen Sprachassistenten vorgestellt, der noch in diesem Jahr in bestimmte BMW-Modelle integriert werden soll.

Tmall Genie heißt der Sprachassistent. Entwickelt hat ihn der chinesische Internetkonzern Alibaba. Der macht gerade von sich reden, weil er das Berliner Start-up Data Artisans für 90 Millionen Euro übernommen hat: Ein junges Digitalunternehmen, das auch große Datenmengen in Echtzeit auswertet.

Kooperationen mit der klassischen Industrie, Zukäufe bei spezialisierten Jungunternehmen: Deutsches Know-How einzukaufen hilft auf dem Weg zu viel größeren Visionen. Alibaba soll neben anderen Unternehmen wie Tencent für China Vorreiter beim Zukunftsthema künstliche Intelligenz werden. Das von Jack Ma gegründete Unternehmen will zum Beispiel Zahlungssysteme etablieren und vor allem den Onlinehandel revolutionieren. Und dabei setzt der Konzern aus Hangzhou auch auf Deutschland.

Unangefochtener Marktführer im Onlinehandel ist hierzulande nach wie vor Amazon. Mit 8,8 Milliarden Euro Umsatz allein in Deutschland lag der ...

