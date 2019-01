Seit fünf Monaten gibt es die von der CSU durchgesetzten Ankerzentren. Bayern war Vorreiter, nur Sachsen und das Saarland folgten. Die Bilanz fällt gemischt aus.

Erst die oft gefährliche Flucht, dann Warten auf eine ungewisse Zukunft. Die Ankunft in Deutschland wird für viele Migranten zur erneuten Probe. Ihre Unterbringung in Ankerzentren soll nach dem "Masterplan Migration" von Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) die Asylverfahren und damit auch eine Abschiebung oder Rückführung derjenigen beschleunigen, die kein Bleiberecht haben. Die Menschen sollen so möglichst schnell Gewissheit haben und das Zentrum wieder verlassen - in welche Richtung auch immer.

Die ersten Zentren starteten im August 2018 in Bayern. Laut schwarz-rotem Koalitionsvertrag sollten weitere bundesweit entstehen. Aber nur Sachsen und das Saarland folgten bisher mit Einrichtungen in Dresden und Lebach der Idee. Die meisten Länder verweisen darauf, dass sie Einrichtungen mit vergleichbaren Strukturen haben.

Anker steht für An(kunft), k(ommunale Verteilung), E(ntscheidung) und R(ückführung). Schutzsuchende durchlaufen das ganze Asylverfahren. Die Arbeit von Bundesamt für Migration und Flüchtlinge, Bundesagentur für Arbeit, Jugendämtern, Justiz- und Ausländerbehörden wird gebündelt - kurze Wege sollen die Verfahren beschleunigen.

Im Sommer gab es um die Ankerzentren heftigen Disput; der Begriff landete auf Platz drei der Wörter des Jahres 2018 der Gesellschaft für deutsche Sprache. Ende November erklärte Seehofer die Differenzen für beendet: "Jetzt kann man endlos über das Türschild streiten oder man kann sagen: Wir haben einen totalen Konsens in der Funktion dieser Einrichtungen."

Wie läuft es nun in den bestehenden Anker-Einrichtungen? "Die ersten Erfahrungen vor Ort zeigen, dass sich die ...

