Moderne Gesellschaften vertrauen auf das Funktionieren aller Systeme. Aber ihre Stabilität ist nicht vollständig kontrollierbar. Statt blind an die Digitalisierung zu glauben, ist Nachdenken für den Fall der Fälle nötig.

Die Digitalisierung setzt Fantasien in Bewegung wie kaum ein anderes Technikfeld: Erlösungsfantasien und apokalyptische Befürchtungen bis hin zum Untergang der Menschheit stehen sich schroff gegenüber. Viele Menschen scheinen sogar in sich selbst gespalten. Sie nutzen begeistert jede neue App, sind aber gleichzeitig besorgt, was mit ihren Daten geschieht und wohin die Entwicklung führt. Weitreichende Hoffnungen und Erwartungen auf der einen, Sorgen und Ängste auf der anderen Seite kennzeichnen die Diskussion. Alle sind sich nur darin einig, dass im Zusammenhang mit der Digitalisierung viel, sehr viel für die Zukunft auf dem Spiel steht.

Die Digitalisierung bringt ohne Zweifel wunderbare neue Möglichkeiten. Globale Kommunikation in Echtzeit, schnelle Information, Mustererkennung durch Big Data, Effizienzsteigerung und Beschleunigung der Produktion, neue Dienstleistungen und Geschäftsmodelle, Roboter und Algorithmen als künstliche Assistenten, selbstfahrende Autos - hier liegen riesige Potenziale, in wirtschaftlicher, aber auch in gesellschaftlicher Hinsicht.

Aber die Digitalisierung ist, wie der technische Fortschritt generell, nicht nur positiv, sondern in sich ambivalent. Üblicherweise gibt es nicht nur Gewinner, sondern auch Verlierer, es stellen sich Fragen nach Verantwortung und Langzeitfolgen, nach Macht und Kontrolle, nach Ethik und Demokratie.

Wichtig dabei ist, sorgfältig zwischen Sorgen und Angst zu unterscheiden. Sorgen beinhalten Momente von Vorsorge und Fürsorge. Besorgte Fragen dienen dem Gemeinwohl und begünstigen die Entwicklung des Menschen. Sorgen rütteln wach, entreißen uns der Bequemlichkeit, dem Alltagstrott. Sie zeugen von Problembewusstsein und können Achtsamkeit erzeugen, können Engagement auslösen, Handeln motivieren.Angst hingegen lähmt und macht passiv. Sie kann zu Fatalismus führen oder sogar dessen Ausdruck sein. Kurzum: Sorgen sind konstruktiv, während Angst destruktiv ist. Sorgen sind eine Ressource, die für die Gestaltung einer guten Zukunft genutzt werden sollte. Und sie müssen ernst genommen werden, um das Abgleiten in destruktive Ängste zu verhindern.

Viele Menschen machen sich Sorgen, dass der Mensch gegenüber Robotern, Algorithmen und künstlicher Intelligenz den Kürzeren ziehen könnte. Sie halten für möglich, dass auch Technikfolgenabschätzung, Verantwortungsdebatten, zivilgesellschaftliches Engagement und kluge Regulierung nicht ausreichen, um die stürmische Entwicklung im Zaum zu halten. Die Sorge steht im Raum, dass wir die digitalen Geister, die wir mit guten Absichten gerufen haben, nicht wieder loswerden. Was heute schon gilt, obwohl sich darum weniger Menschen ...

