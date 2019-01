In Paris kommt es zu vereinzelten Auseinandersetzungen zwischen Polizei und Demonstranten, doch die erreichen bei weitem nicht das Ausmaß vom Dezember.

Mehr als 30.000 Anhänger der sogenannten Gelbwesten-Bewegung haben das neunte Wochenende in Folge gegen die französische Regierungspolitik demonstriert. Allein 8.000 versammelten sich in Paris für den Protestmarsch über die Prachtstraße Champs-Élysées, wie die Polizei mitteilte. In der Nähe des Arc de Triomphe kam es vereinzelt zu Auseinandersetzungen zwischen Beamten und Demonstranten, die Polizei setzte Wasserwerfer ...

