Deutsche Unternehmen liefern Technik für Solarparks in Nigeria - ein Vorzeigeprojekt der Entwicklungszusammenarbeit. Doch das giftige Blei aus den Akkus gefährdet Land und Leute.

Ein Industriekomplex in Lagos, Stadtteil Ilupeju. Hier hat das Unternehmen Metalworld Recycling Limited seinen Firmensitz, zumindest laut Webseite. In der Lagerhalle ist es finster. Nur durch das schmale Tor dringen Sonnenstrahlen, das Licht fällt auf einen jungen Mann mit nacktem Oberkörper, er trägt Gummistiefel und Plastikhandschuhe, weder Overall, Atemmaske noch Schutzbrille. Vor ihm steht eine Batterie, in der rechten Hand hält er ein langes Messer. Dann schlägt er zu: Die dicken Schrauben purzeln von der Batterie, seitlich läuft Flüssigkeit heraus.

Im vergangenen Jahr nahmen Forscher der Umweltorganisation Sradev am Firmensitz von Metalworld vier Bodenproben. Analysiert wurden sie in einem US-Labor. Ergebnis: Der Boden enthielt zwischen 12.000 und 140.000 Milligramm Blei pro Kilogramm. Das ist das 30- bis 350-Fache des deutschen Grenzwertes von 400 Milligramm pro Kilo. Die Erde um Metalworld ist lebensgefährlich - und dicht bewohnt. Etwa 100 Meter von der Lagerhalle entfernt sitzt eine junge Mutter vor ihrer Hütte auf einem Holzschemel und stillt ihr Baby.

Das Blei ist auch Folge deutscher Entwicklungshilfe. Die Bundesregierung finanziert Solarparks in Nigeria. Ökotechnik made in Germany ist gefragt wie nie. Deutsche Unternehmen liefern, lokale Partner bauen - es ist eine deutsch-afrikanische Erfolgsstory in der Entwicklungszusammenarbeit. Zumindest, solange die Anlagen laufen. Denn neigt sich die Lebensdauer der Batterien ihrem technischen Ende zu, beginnen die Probleme, lauern tödliche Gefahren. Smart Grids brauchen Blei, um Sonnenkraft zu speichern. Und die giftige Chemikalie gelangt beim Recycling ins Erdreich, gefährdet Umwelt und Bevölkerung. Es ist die Kehrseite, der Kollateralschaden gut gemeinter Entwicklungshilfe.

Das Solargeschäft brummt. Rund die Hälfte der 190 Millionen Nigerianer hat keinen Stromanschluss und ist auf Dieselgeneratoren angewiesen. Von den 13 Gigawatt, die das staatliche Netz liefert, ist regelmäßig nur die Hälfte verfügbar. Bis 2030, so das Ziel der Regierung, sollen 30 Gigawatt fließen, ein Drittel davon erneuerbar. Die Mini Grids könnten daher viele Lücken schließen, nicht nur in Nigeria: Bis 2022, schätzt die Weltbank, dürften weltweit rund 240 Millionen Fotovoltaikbauteile verkauft werden.Bolade Soremekun ist ein Unternehmer, wie ihn Entwicklungshelfer lieben. Der Chef von Rubitec Solar - Glatze, graumelierter Kinnbart, dicke Hornbrille - baut Fotovoltaikanlagen in Nigeria. Zusammen mit der Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) und der US-Entwicklungsagentur hat er Strom in ein entlegenes Dorf im Süden des Landes gebracht: nach Gbamu Gbamu im Bundestaat Ogun. Soremekuns Ingenieure errichteten einen Solarpark mit 85 Kilowatt Nennleistung samt 2,5 Kilometer langen Stromleitungen - ein Mini Grid, ein dezentrales Verteilnetz. Im Februar ging es in Betrieb. Der Ministerpräsident hielt eine Rede, es wurde getanzt und getrommelt.

An der Wand in seinem kargen Büro in Lagos hängt eine energiesparende Klimaanlage. Stolz erzählt Soremekun, dass die Technik in seinen Parks vornehmlich aus Deutschland stamme: Wechselrichter des Weltmarktführers SMA Solar aus Hessen, Energiespeicher von Varta Storage aus Bayern, Industriebatterien von Hoppecke aus Nordrhein-Westfalen. "Ich installiere die Rolls-Royce unter den Solargeräten."

Deutsche Lieferanten werden so Teil einer Wertschöpfungskette, die am Ende Land und Leute gefährdet. Neben Gbamu Gbamu hat die GIZ fünf weitere Dörfer in Nigeria elektrifiziert. Seit 2013 wurden 24,5 Millionen Euro in das Energieberatungsprogramm investiert. Bis 2021 kommen noch mal 33 Millionen dazu. 20 neue Mini Grids für 100.000 Menschen sind geplant. Die Ausschreibung soll in diesem Jahr anlaufen.

Grünes Gewissen, gutes Geld?

Für die gebeutelte deutsche Sonnenbranche ist ...

