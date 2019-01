Tesla hebt die Preise für Fahrzeuge der Modelle S und X indirekt an: Wie am Freitag aus diversen übereinstimmenden Medienberichten hervorging, will der Elektropionier die Basisversionen der beiden Fahrzeugmodelle ab Mitte Januar streichen.

S- und X-Varianten mit schwächeren Batterien fallen weg

Ab dann werden demnach keine Bestellungen für Varianten mit dem 75-kWh-Akku mehr angenommen. Interessierte müssen künftig somit deutlich tiefer in die Tasche greifen, um ein entsprechendes E-Auto ... (Marco Schnepf)

