Dem Machthaber laufen die Bürger weg. Jeder zehnte Venezolaner hat dem Elend in dem einst reichen Land bereits den Rücken gekehrt und ist ins Ausland geflohen.

Venezuela versinkt in Elend und Chaos, doch im Präsidentenpalast Miraflores in Caracas heißt es trotzig: Weiter so! "Ich schwöre, den Sozialismus des 21. Jahrhunderts aufzubauen", sagt Präsident Nicolás Maduro, als er am Donnerstag im Obersten Gerichtshof den Eid für seine zweite Amtszeit ablegt.

Dabei steckt Venezuela in einer tiefen Krise. Die Wirtschaftsleistung des südamerikanischen Landes hat sich in den vergangenen Jahren halbiert. Korruption, Missmanagement und staatliche Gängelung haben die industrielle Basis weitgehend zerstört. Die Ölproduktion, die für 95 Prozent aller Einnahmen verantwortlich ist, ist im freien Fall. Die Produktion ist von 3,5 Millionen Barrel (je 159 Liter) auf zuletzt gut 1 Million Barrel pro Tag gesunken.

Wegen Devisenmangels kann der Staat kaum noch Lebensmittel und Dinge des täglichen Bedarfs importieren. Die medizinische Versorgung ist weitgehend zusammengebrochen. Für das laufende Jahr rechnet der Internationale Währungsfonds (IWF) mit einer Inflationsrate von 1,37 Millionen Prozent, das Bruttosozialprodukt dürfte laut der Prognose um weitere 18 Prozent einbrechen.

Wer kann, macht sich auf und davon. Rund drei Millionen Venezolaner haben ihrer Heimat bereits den Rücken gekehrt - das ist etwa jeder Zehnte. Allein im Nachbarland Kolumbien haben über eine Million Venezolaner Zuflucht gesucht. Ein Ende ...

Den vollständigen Artikel lesen ...