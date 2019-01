An der New Yorker Börse fiel kurz vor dem Wochenende ein deutlicher Kursanstieg bei einem Schwergewicht auf: Die General Motors Aktie ging am Freitag an der NYSE (New York Stock Exchange) mit einem Tages-Plus von 2,45 Dollar bzw. gut 7% auf 37,18 Dollar ins Wochenende. Was war da los? Der Autokonzern gab einen Ausblick auf das neue Geschäftsjahr = 2019 ab, der offensichtlich gut ankam. In diesem Ausblick kündigte General Motors einen Gewinn pro Aktie (angepasst/verwässert) zwischen 6,50 und 7,00 ... (Peter Niedermeyer)

