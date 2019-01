Unterföhring (ots) -



- Querverweis: Bildmaterial wird über obs versandt und ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/bilder -



Im Bild: Kommissarin Elena Lange (A. Ernst) trägt den verletzten Einstein (T. Beck).



Rechtehinweis:



"Ich bin mit Tom huckepack mehrere Stockwerke hochgerannt!" - Annika Ernst in "Einstein" am Montag, 14. Januar, um 21:15 Uhr



"Einstein"-Hauptdarstellerin Annika Ernst ist in top Form! Das hat sie als taffe Kommissarin Elena Lange bereits mehrfach bewiesen. In der neuen Folge kommt aber selbst die trainierte Powerfrau an ihre körperlichen Grenzen. Für den Dreh rannte sie mit Tom Beck huckepack mehrere Stockwerke nach oben: "Ich mache ja sehr viel Sport, aber einen erwachsenen Mann auf dem Rücken zu tragen - das ist schon eine Hausnummer!" ... SAT.1 zeigt "Einstein" am Montag, 14. Januar 2019, um 21:15 Uhr als Free-TV-Premiere.



Bei Fragen: foto@prosiebensat1.com