F: Ich verstehe, dass der Aktienmarkt schwach war, aber eine meiner Aktien ist um mehr als 40 % gefallen. Soll ich aussteigen? Die kurze Antwort ist: Es kommt darauf an. Ob du an einer unterdurchschnittlichen Aktie festhalten solltest, hängt von einigen Faktoren ab. Erstens, warum entwickelt sich die Aktie so schlecht? Und zweitens, warum besitzt du die Aktie überhaupt? Die Antworten auf diese Fragen können dir helfen, eine intelligente Entscheidung zu treffen. Ein persönliches Beispiel: Bank of ...

Den vollständigen Artikel lesen ...