Steinhoff hat in den vergangenen Tagen an den Finanzmärkten keine eindeutige Richtung mehr angezeigt. Der Wert regt dennoch die Phantasie verschiedener Analysten an. In den zurückliegenden Tagen gab es indes keine neue Nachricht mehr. Die Meldung von Anfang Dezember, wonach das Unternehmen die Bilanzpräsentation verschieben muss, ist weiterhin die letzte, die am Markt verfügbar war. Dies enttäuscht und verunsichert einige Investoren offenbar.

Charttechniker sind auch am Freitag nicht wirklich ... (Frank Holbaum)

Den vollständigen Artikel lesen ...