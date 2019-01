Malcolm Schauf ist besorgt um die Zukunft deutscher Wirtschaftsstudenten. Der Präsident des Bundesverbands Deutscher Volks- und Betriebswirte erklärt, warum die steigenden Studierendenzahlen nicht nur positiv sind.

Herr Schauf, wie gut sind deutsche Wirtschaftsstudenten?Insgesamt bringen wir fachlich gute Absolventen hervor. Aber ich hege auch eine gewisse Befürchtung, dass die Ausbildung in Teilen zum Schmalspurstudium verkommt.

Das müssen sie erklären.Die Politik will, dass jeder die Möglichkeit hat, zu studieren. Dagegen ist im Grunde nichts einzuwenden. Es führt nur mittlerweile dazu, dass die alternativen Wege ins Berufsleben in der Gesellschaft weniger gelten als ein Studium. Es gibt einen größeren Druck, eine Hochschulausbildung zu absolvieren. Und deshalb steigen die Studierendenzahlen von Semester zu Semester.

Und das ist ein Problem?Einige junge Leute studieren heute, auch wenn sie es eigentlich nicht wollen. Sie wollen vielleicht etwas Handwerkliches lernen, aber machen dann trotzdem etwas an der Uni, weil man das fast schon muss.

Und diese Studierenden landen dann vor allem in den Wirtschaftswissenschaften?Am ehesten in der BWL. Viele denken, wenn sie schon studieren müssen, dann wenigstens Betriebswirtschaftslehre. Sie hoffen, damit schon irgendwo unterzukommen. Das höre ich bei Volkswirtschaftslehre eher selten.Sie sind auch Professor an der Fachhochschule FOM. Wie spürt man diese Entwicklung in den Hörsälen?Die Erstsemester sind sehr heterogen. Und diese Heterogenität nimmt weiter zu. Man findet dort alles von Nichtstudierfähigen bis zu Top-Leuten. Einige haben Abitur und kennen die höheren mathematischen Grundlagen, die man braucht. Andere kommen direkt nach einer Berufsausbildung zu uns und haben diese Voraussetzungen eben nicht. Deshalb müssen die Hochschulen didaktisch "aufrüsten" und versuchen, die Schwächeren so zu fördern, dass sie den Anschluss halten können. Das ist aber leichter gesagt als getan. Nicht jeder gute Professor ist auch ein guter Lehrer.

Wie gehen Sie selbst damit um?An der FOM versuchen wir, das allgemeine Niveau des Studiums nicht zu senken, aber trotzdem jeden mitzunehmen. Zum Beispiel durch E-Learning-Angebote vor dem Studium ...

