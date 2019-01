Halle (ots) - Die AfD wird geschickter. Von Björn Höcke und auch von Gauland selbst sind zuletzt keine rhetorischen Ausfälle mehr bekannt geworden. Wer über die Stränge schlägt, fliegt raus. Wie André Poggenburg, der von "Volksgemeinschaft" schwafelt. Dass die AfD sich wirklich mäßigt, ist aber eine Illusion. Auch das zeigte der Parteitag in Riesa. Beim Kandidaten-Marathon um die Plätze für die Europaliste gewannen die Bewerber mit radikaler Rhetorik. "Die EU möge zugrunde gehen", wünschte sich Hans-Thomas Tillschneider aus Sachsen-Anhalt. "Wir werden sie jagen - und erlegen", phantasierte Mike Moncsek aus Sachsen. Beide dürfen vermutlich nach Brüssel. In ein Parlament, das die AfD abschaffen möchte.



