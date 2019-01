Amazon hat die Gewinnschätzungen übertroffen, aber mit seinem Umsatz die Erwartungen verfehlt. Der verhaltene Ausblick auf das Weihnachtsgeschäft führte dazu, dass die Aktie deutlich nachgab. Im 3. Quartal schoss der Gewinn von 256 Mio $ auf 2,9 Mrd $ in die Höhe. So viel hatte der Konzern noch nie in einem Quartal verdient. Auch der Umsatz stieg deutlich um knapp 30% auf 56,6 Mrd $. Gute Zahlen konnte Amazon im Kerngeschäft ohne AWS (Amazon Web Services) vor allem aus Nordamerika berichten. ... (Volker Gelfarth)

