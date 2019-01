Die finanziell angeschlagene AngloGold Ashanti hat gute Fortschritte in der Restrukturierung des Geschäfts erzielt. Durch den Verkauf von unrentablen südafrikanischen Minen sowie durch Kostensenkungen konnte die Nettoverschuldung auf Jahressicht um 15% auf 1,7 Mrd $ reduziert werden. So haben sich die Bilanzrelationen deutlich verbessert. Wir rechnen per Jahresultimo mit einem Anstieg der Eigenkapitalquote auf über 40%. Die Restrukturierungserfolge zeigen sich auch in einem Rückgang der im Branchenvergleich ... (Volker Gelfarth)

Den vollständigen Artikel lesen ...