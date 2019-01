Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD) hat Kinderarmut in Deutschland scharf kritisiert. "Kinderarmut ist eine Schande für unser starkes Land", sagte er der "Bild" (Montagsausgabe).

"Wir müssen gleichzeitig die Eltern in Arbeit bringen, Geringverdiener entlasten und die Kinder zielgenau und unbürokratisch unterstützen", forderte Heil. Er verwies auch auf den Kampf der Bundesregierung für die Senkung der Langzeitarbeitslosigkeit. "Seit dem ersten Januar gibt es den sozialen Arbeitsmarkt, mit dem wir so viele Menschen wie möglich wieder dauerhaft in Arbeit bringen, die viel zu lang draußen waren." Das sei wichtig, da Deutschland ein Arbeitsland sei, sagte Heil der Zeitung.

"Arbeit ist mehr als nur Broterwerb. Und wir müssen auch den Teufelskreis bei denen durchbrechen, die in ihren Familien noch nie Arbeit erlebt haben."