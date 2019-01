Das rechtzeitige Erkennen und Bewerten von Veränderungen im Obst- und Gemüsemarkt ist die Basis für Unternehmensentscheidungen in der Fruchtbrache. An Insider und solche, die es werden wollen, richtet sich daher das FrischeSeminar "Der Obst und Gemüsemarkt im Überblick - Strukturen und Trends" am 27. Februar 2019 in Bonn. Bildquelle: Shutterstock.com...

Den vollständigen Artikel lesen ...