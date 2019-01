"Stuttgarter Zeitung" zur drohenden Konjunkturabschwächung:

"Wann, wenn nicht jetzt sollen die Steuern gesenkt werden? In der Boomphase der vergangenen Jahre hätte es die Wirtschaft noch zusätzlich angeheizt; jetzt aber, eine drohende Verlangsamung oder gar ein möglicher Abschwung vor Augen, muss der Finanzminister Wirtschaft und Privatleute entlasten. Er würde damit ohnehin nur nachvollziehen, was diverse andere Länder in den vergangenen Jahren vorgemacht haben. In Deutschland hingegen waren die Jahre des Aufschwungs, ob unter einem roten oder einem schwarzen Finanzminister, steuerpolitisch eine vertane Zeit. Während sich in dem schwarzen Teil der großen Koalition diese Erkenntnis langsam durchzusetzen scheint, beharrt der rote Teil auf steuerpolitischem Stillstand. Doch das Zeitfenster für einen Impuls ist nicht beliebig groß."/be/DP/nas

