Alleine in den USA haben nach Schätzungen von Fare (Food Allergy Research and Education) bis zu 15 Millionen Amerikaner Nahrungsmittelallergien (circa fünf Prozent der Gesamtbevölkerung) - darunter 5,9 Millionen Kinder unter 18 Jahren, (knapp acht Prozent). Und auch in der EU zeichnet sich ein ähnliches Bild ab: nach einer Veröffentlichung der Europäischen Akademie für Allergie und klinische Immunologie (EEACI) erreicht diese Zahl hier rund 17 Millionen (rund drei Prozent der Gesamtbevölkerung).Die Entwicklungen, die diese Statistiken widerspiegeln, prägen auch das Backwaren- und Snacksegment. Gluten, Laktose, Nüsse, Soja oder Molkereiprodukte, wie Milch und Molke, können für bestimmte Verbraucher schädlich sein. Wird ein Produkt als "frei von"-spezifischen Inhaltsstoffen gekennzeichnet, ist es für Marken von Bedeutung, zu 100 Prozent hinter diesen Aussagen zu stehen.Aus Sicht der Hersteller bringt dies mehrere Herausforderungen mit sich, insbesondere angesichts der immer strenger werdenden regulatorischen Rahmenbedingungen. Hierzu zählen der FSMA (Food Safety Modernization Act) in den USA sowie die EU-Verordnungen zur Lebensmittelsicherheit, die einen rechtlichen Rahmen für mehr Lebensmittelsicherheit schaffen. Das Thema Hygiene steht im Bereich Nahrungsmittel aktuell mehr als je zuvor im Fokus - und die Hersteller tragen dabei immer mehr Verantwortung. Sie haben dafür zu sorgen, dass für ihre Produkte alle Sicherheitsmaßnahmen getroffen wurden, damit die Gesundheit und das Wohlergehen der Verbraucher bestmöglich geschützt werden.

Unzureichende Hygienemaßnahmen bergen Gefahren

Da Verbraucher im Ladenregal immer mehr Auswahl wünschen, nimmt die Vielfalt der Produkte, die auf Back- und Snackproduktionsanlagen hergestellt werden, ebenfalls zu. Dies bedeutet nicht unbedingt, dass auf Verpackungssystemen mit vertikalen Schlauchbeutelmaschinen völlig unterschiedliche Produkte gefahren werden - dies wäre allein aufgrund der Setup-Anforderungen nicht rentabel. Vielmehr können selbst kleinste Änderungen an der Rezeptur eines Muffins oder Kekses ungewollte Folgen nach sich ziehen: Durch kleinste Verunreinigungen mit Allergenen ...

