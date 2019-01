Die wirtschaftsrelevanten Themen aus den Medien, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

STEUERPOLITIK - Brüssel will die Einstimmigkeit in der Steuerpolitik abschaffen. Wie aus einem Entwurf der EU-Behörde hervorgeht, soll künftig eine qualifizierte Mehrheit für solche Beschlüsse ausreichen. Steuerkommissar Pierre Moscovici will die Pläne am Mittwoch in Brüssel vorstellen. Die Steuerpolitik ist das einzige Politikfeld, auf dem die Mitgliedstaaten ausschließlich einstimmig entscheiden. (FAZ S. 15)

PLASTIKMÜLL - Die stark wachsende Menge an Plastikmüll in den Weltmeeren alarmiert inzwischen nicht länger bloß Umweltschützer, sondern auch genau jene Konzerne, die diese Kunststoffe herstellen und damit ihr Geld verdienen. Durch die global immer lauter vorgetragene Kritik an der Umweltverschmutzung durch Plastikmüll sorgt sich die Chemiebranche inzwischen vor stark negativ geprägten Geschäftsaussichten. Und will nun mit einer global angelegten Initiative zweierlei erreichen: den Kampf gegen den Plastikmüll unterstützen und damit gleichzeitig im eigenen Geschäftsinteresse das Image für Kunststoffprodukte verbessern. Zwei Dutzend weltweit tätige Konzerne haben sich dazu in der "Alliance to End Plastic Waste" (AEPW) zusammengeschlossen. Neben Chemieriesen wie BASF, Dow Chemical und Lyondellbasell gehören der Allianz auch Konsumgüterhersteller wie Procter & Gamble und Henkel an. Über eine Non-Profit-Gesellschaft wollen die Konzerne zunächst rund 1,5 Milliarden Dollar bereitstellen, um vor allem in Asien einen verantwortungsvolleren Umgang mit Plastikabfällen sowie Projekte zum Aufbau von Kreislaufwirtschaften zu unterstützen. (Handelsblatt S. 6)

KLIMASCHUTZ - Bis Ende März will die Regierung ein Gesetz vorlegen, das die Reduktion von Treibhausgasen verbindlich festschreibt. Mobilität dürfte damit deutlich teurer werden, einige Branchen dürften verlieren. (Handelsblatt S. 8)

BIOBRANCHE - Der Bioboom in Deutschland geht weiter. Die Biobranche rechnet auch für das abgelaufene Jahr mit einem kräftigen Umsatzwachstum, sagte der Vorsitzende des Bundes Ökologische Landwirtschaft (BÖLW), Felix Prinz zu Löwenstein. Im Jahr 2017 war der Umsatz mit Bio-Lebensmitteln um 6 Prozent gewachsen und hatte erstmals die 10-Milliarden-Euro-Marke geknackt. "Wir haben noch keine Zahlen für das vergangene Jahr, aber ich rechne mit einer ähnlichen Entwicklung", sagte Löwenstein. Das Interesse, konventioneller Betriebe, auf Ökolandbau umzustellen, sei ungebrochen. Die Nachfrage nach entsprechenden Beratungen sei enorm. (Tagesspiegel)

HARTZ IV - Arbeitsminister Hubertus Heil (SPD) hat sich für Abmilderungen bei den Hartz-IV-Sanktionen ausgesprochen. "Sanktionen, die nicht helfen und Menschen unnötig verunsichern, sollten wir abschaffen. Ich bin etwa dafür, dass man das Geld für die Wohnung nicht mehr streichen kann", sagte Heil. "Niemand sollte Angst haben müssen, sein Dach über dem Kopf zu verlieren." Vor der Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts über Sanktionen am kommenden Dienstag sagte Heil: "Wer Steuergeld in Anspruch nimmt, muss auch mitwirken. Ich will die Diskussion entgiften: Die Debatte um diejenigen, die nicht mitwirken, hat bei der Mehrheit derjenigen, die arbeiten wollen, aber schlechte Chancen haben, den Eindruck hinterlassen, dass sie als faul betrachtet werden. Ich will so viel Ermutigung wie möglich und so viel Ermahnung wie nötig", sagte Heil. (Bild-Zeitung)

BREXIT - Kurz vor der entscheidenden Abstimmung im britischen Unterhaus warnt die deutsche Wirtschaft vor einem Brexit ohne vertragliche Regelung. "In Deutschland hängen ungefähr 750.000 Arbeitsplätze vom Handel mit Großbritannien ab. Ohne Deal würden zusätzlich Millionen an Zollanmeldungen und Milliarden an Zöllen fällig", sagte der Präsident des Deutschen Industrie-und Handelskammertages, Eric Schweitzer. Zudem würden Just-in-Time Produktionen und Lieferketten unterbrochen. Die deutsche Außenwirtschaft äußerte sich ebenfalls besorgt. "Scheitert der Deal, wären die Auswirkungen auf beiden Seiten, sowohl in Großbritannien als auch in Europa und da insbesondere Deutschland, massiv. Aufgrund der knappen Zeit bis zum Stichtag wird ohnehin viel Chaos entstehen, das auch den Handel stark betrifft", sagte der Präsident des Außenhandelsverbands BGA, Holger Bingmann. (Funke Mediengruppe/Handelsblatt S. 12)

KOHLE - Vor dem Kohlegipfel im Bundeskanzleramt hat der Bundesverband für Emissionshandel und Klimaschutz (BVEK) grundsätzliche Kritik an den geplanten Kraftwerksstilllegungen geübt. Für den gewünschten Klimaschutzeffekt müsste kein deutsches Kraftwerk abgeschaltet werden, sagt der BVEK-Vorsitzende Jürgen Hacker. Das Klima ließe sich durch den Kauf von Emissionsrechten besser und billiger schützen als durch einen Kohleausstieg. (Welt S. 10)

MUSEEN - Das Auswärtige Amt plant den Aufbau einer Agentur für internationale Museumszusammenarbeit, um die über 6 000 deutschen Museen weltweit besser zu vermarkten und die Zusammenarbeit vor allem mit Afrika zu verstärken. Dafür wurden 23 Millionen Euro bewilligt. Die geplante Agentur soll eine Art Serviceeinrichtung für internationale Ausstellungsprojekte sein. (SZ S. 9)

January 14, 2019

