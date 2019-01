Essen (www.anleihencheck.de) - Die Fortsetzung der globalen Expansionsphase dürfte in diesem Szenario grundsätzlicher Treiber der geldpolitischen Wende bleiben, so die Analysten der National-Bank AG.Mit Blick auf den weiteren Kurs der US-amerikanischen Notenbank würden die Analysten erwarten, dass die FED ihre schrittweise und datengetriebene Vorgehensweise fortsetzen werde. Zwar habe die FED zuletzt Hinweise darauf gegeben, dass der Leitzinspfad ggf. auch flacher verlaufen könnte. Im Kern dürfte das moderatere Vorgehen der US-Notenbank aber auch auf die globale Verantwortung der FED zurückgehen, die der Eintrübung der Perspektiven für die Weltwirtschaft Tribut zolle. Hierbei verleihe der moderate Preisdruck - vor allem in Relation zur sehr guten Beschäftigungsentwicklung - der US-Notenbank den Spielraum, jeweils flexibel auch auf die globale Konstellation zu reagieren. ...

