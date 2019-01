FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 14.01.2019 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.

THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 14.01.2019.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST

STDK XFRA USG84228AT58 STAND. CHART.06/UND. REGS 0.010 %

XFRA DE000HSH5XA3 HSH NORDBANK MZC 2 16/26 0.000 %

XFRA DE000HSH4V72 HSH NORDBANK EK1 15/20 0.003 %

TTA XFRA US8965221091 TRINITY IND. DL 1 0.113 EUR

QDI XFRA US74834L1008 QUEST DIAGNOSTICS DL-,01 0.460 EUR

M2K XFRA US59522J1034 MID-AMER. APARTM. COMM. 0.833 EUR

ID7 XFRA US45167R1041 IDEX CORP. DL-,01 0.373 EUR

FPMB XFRA US35671D8570 FREEPORT-MCMORAN INC. 0.043 EUR

CMS XFRA US2017231034 COMMERCIAL METALS DL-,01 0.104 EUR

QFI XFRA US0259321042 AMER. FINL GRP 0.347 EUR

ABL XFRA US0028241000 ABBOTT LABS 0.278 EUR

5P1 XFRA ES0170884417 PRIM SA INH. EO-,25 0.110 EUR

PRHA XFRA ES0175438003 PROSEGUR NOM. EO -,06 0.032 EUR

SWC XFRA CA82028K2002 SHAW COMM. N-VTG B 0.065 EUR

C15 XFRA CA2918434077 EMPIRE CO. LTD A 0.072 EUR

QNC1 XFRA CA0985461049 BONTERRA ENERGY CORP. 0.007 EUR

MN0 XFRA US56382Q1022 MANNING+NAPIER C.A DL-,01 0.017 EUR

0TA XFRA CA8934631091 TRANSALTA RENEWABLES INC. 0.051 EUR

4AB XFRA US00287Y1091 ABBVIE INC. DL-,01 0.928 EUR

2AR1 XFRA US0423155078 ARMOUR RES.REIT DL-,0001 0.165 EUR

SOV XFRA US53223X1072 LIFE STORAGE INC. DL-,01 0.867 EUR

C8C XFRA US2090341072 CONSOLI.COMM.HLDGS DL-,01 0.336 EUR

R9N XFRA CA75525M1095 RAZOR ENERGY CORP 0.008 EUR

XFRA GB00BD3H2N59 ETHIKA FIN. 17/22 MTN 0.000 %

BO8 XFRA US06417N1037 BANK OZK DL-,01 0.191 EUR

BEW XFRA CA2553311002 DIVERSIFIED ROYALTY 0.012 EUR

EOB XFRA US0396531008 ARCOSA INC. DL -,01 0.043 EUR