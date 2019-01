FRANKFURT (Dow Jones)--Neben den Großflughäfen Frankfurt und München wird nun am Dienstag wohl auch das Sicherheitspersonal am Hamburg Airport streiken. Die Gewerkschaft Verdi hat die Mitarbeiter an den Sicherheitskontrollen in Fuhlsbüttel für den 15. Januar zu einem 24-Stunden-Streik von 0 bis 24 Uhr aufgerufen. Betroffen seien alle Kontrollstellen des Flughafens, sowohl die Personal- und Warenkontrollen als auch die Passagierkontrolle. Aufgrund dieses Streiks kann es am Dienstag ganztägig zu Flugstreichungen und deutlichen Verzögerungen bei den Kontrollen kommen. Am gleichen Tag bestreikt werden sollen die Flughafen-Drehkreuze Frankfurt am Main und München sowie die Flughäfen Hannover, Bremen, Dresden, Erfurt und Leipzig/Halle. Damit sind drei der fünf größten Flughäfen Deutschlands betroffen.

Verdi fordert bundesweit eine Erhöhung des Stundenlohns im Kontrollbereich auf 20 Euro. Die Arbeitgeber lehnen das als zu hoch ab, sie bieten derzeit zwischen 2,0 und 6,4 Prozent Erhöhung pro Jahr. Beide Seiten wollen am 23. Januar weiter verhandeln. Vier bisherige Tarifrunden waren ergebnislos geblieben.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/cbr/jhe

(END) Dow Jones Newswires

January 14, 2019 00:54 ET (05:54 GMT)

Copyright (c) 2019 Dow Jones & Company, Inc.