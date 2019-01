Zum Beginn der dritten Handelswoche im neuen Jahr dürfte die Erholung am deutschen Aktienmarkt weiter ins Stottern geraten. Schwache chinesischen Außenhandelsdaten und die Ungewissheit vor der am Dienstag anstehenden Abstimmung über das Brexit-Abkommen im britischen Parlament lasten am Montag zunächst auf den Kursen. Der Broker IG taxierte den Dax knapp zwei Stunden vor Handelsstart 0,7 Prozent niedriger auf 10 812 Punkte.

"Die Verunsicherung über den Brexit wird noch eine ganze Woche andauern", sagte Chris-Oliver Schickentanz, Chefstratege der Commerzbank. Die Regierung May müsse nach einer Ablehnung des Abkommens mit der EU binnen drei Tagen einen Plan B vorlegen und stehe mithin "enorm unter Zeitdruck". Neben dem Brexit hielten auch der Handelskrieg und die fortdauernde Schließung der US-Behörden die Märkte in Atem.

Generell dürfte sich das Geschehen am deutschen Aktienmarkt im Verlauf der Woche beleben. Mit dem Ende der Schulferien in Hessen werden viele Marktteilnehmer am Finanzplatz Frankfurt wieder aktiv, die Börsenumsätze dürften entsprechend zunehmen./bek/mis

ISIN DE0008469008

AXC0047 2019-01-14/07:29