Der Shutdown in den USA hält weiter an. Der Streit um die Mauer nach Mexico zieht immer mehr Bereiche in Mitleidenschaft. Einer der betroffenen Bereiche ist die Medizin. Der Shutdown in den USA unter Präsident Trump läuft weiter. Schon jetzt nimmt diese Haushaltssperre historische Dimensionen ein. Die direkten Auswirkungen auf die W ...

Den vollständigen Artikel lesen ...