Die Aktie von Bayer testete zuletzt ihre Unterstützungszone um 60 Euro. Dieser Test fiel nach einem Tief von Ende letzten Jahres bei 58,34 Euro positiv aus. Seitdem entwickelte sich die Aktie wiederum nach oben bis zum Verlaufshoch bei 67,16 Euro. Dadurch brachen die Notierungen auch aus ihrem zuvor seit Anfang August verfolgten Abwärtstrend nach oben aus. Auf Sicht könnte eine Erholung der Bayer-Aktie bis in den Bereich um 85 Euro führen, wo sich im letzten August die Unterseite einer Kurslücke befand. Nach unten sollte der Bereich um 60 Euro weiterhin die maßgebliche Unterstützung darstellen.

Analysten äußerten sich in der letzten Zeit weiterhin in der überwiegenden Mehrheit positiv zur Bayer-Aktie und riefen dabei Kursziele bis 110 Euro auf, wie letztens die Analysten von UBS. Erst in der letzten Woche bestätigte Bernstein Research ...

