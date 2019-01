Die "North American International Auto Show" (NAIAS) in Detroit läutete jahrzehntelang mit zahlreichen Präsentationen und Premieren den Auftakt des Autojahres ein. Mittlerweile hat das auch als "Detroit Motor Show" bekannte Event jedoch stark an Bedeutung verloren - den Rang als wichtigstes Branchentreffen Nordamerikas droht ihm die CES in Las Vegas abzulaufen. Obwohl es sich dabei eigentlich um eine Elektronik-Messe handelt, zieht sie wegen der hipperen Tech-Themen und des Branchenwandels hin zu E-Antrieben und Roboterautos immer mehr Autobauer mit ihren Produktvorstellungen an.

Den Niedergang der NAIAS verdeutlichen wenige Zahlen. So sind die geplanten Produktpräsentationen von immerhin noch 69 im Vorjahr auf 30 gesunken. Etliche Hersteller - darunter BMW , Daimler , Audi und Porsche - bleiben der Messe diesmal fern. Um dem Ausstellerschwund etwas entgegenzusetzen, wollen die Veranstalter das Konzept überdenken und das Event ab 2020 in den Sommer verlegen. Die NAIAS öffnet am Montag (14. Januar) zunächst zwei Tage für Presse und Händler, danach dann bis zum 27. Januar auch für Privatbesucher./hbr/DP/jha

ISIN DE0005190003 US37045V1008 DE0007100000 DE0006757008

AXC0065 2019-01-14/08:29