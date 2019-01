Die Börse in Frankfurt hat zum Handelsstart am Montag zunächst Kursverluste verzeichnet. Gegen 09:30 Uhr wurde der DAX mit rund 10.820 Punkten berechnet.

Das entspricht einem Minus von 0,6 Prozent im Vergleich zum Handelsschluss am Freitag. Einen Tag vor der wichtigen Brexit-Abstimmung im britischen Unterhaus dürfte vor allem die Unsicherheit bei dem geplanten EU-Austritt Großbritanniens auf die Stimmung der Anleger drücken. Beobachter rechnen mit einer Ablehnung des zwischen der britischen Regierung und der EU ausgehandelten Brexit-Deals. Wie es im Anschluss weitergeht, ist noch vollkommen unklar.

An der Spitze der Kursliste stehen am Morgen die Anteilsscheine der Deutschen Lufthansa, von Eon und von RWE. Die Aktien von Thyssenkrupp, Beiersdorf und Wirecard sind gegenwärtig die Schlusslichter der Liste. Die europäische Gemeinschaftswährung tendierte am Montagmorgen etwas stärker. Ein Euro kostete 1,1478 US-Dollar (+0,12 Prozent).