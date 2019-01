"Hopfiges Pilsner, durchs Verzerrer-Pedal gejagt"



Escondido, Kalifornien (ots/PRNewswire) - Metallica und Arrogant Consortia (ein Stone Brewing Imprint) melden den Neuzugang Enter Night Pilsner. Das Bier, das ab jetzt in den USA und ab dem Frühjahr international erhältlich ist, steht auf einzigartige Weise für die gemeinsamen Werte, die Metallica und Stone Brewing definieren: leidenschaftlich unabhängig, Genre-sprengend, Voreingenommenheit entwaffnen, und Konventionen herausfordern.



Enter Night Pilsner ist aus der kreativen Begegnung von zwei Kräften entstanden, die beide zu international großen Namen wurden, aber ihre Wurzeln im Underground haben. Die eindringliche Intensität dieser Vision, kombiniert mit Metallicas demonstrativer Absage an den Status quo macht Enter Night Pilsner zu einem prägnanten Akkord, der echte Begeisterung auslöst. Die Bandmitglieder von Metallica und die Leitung von Stone waren unisono mit Stones talentiertem Brauer-Team in jeden der einzelnen Schritte involviert. Vom Metallica HQ in der Bay Area und der Hauptzentrale der Brauerei in San Diego bis hin zu zahlreichen Bieren Backstage bei den Auftritten - die Zusammenarbeit war unermüdlich und passioniert. Metallicas Lars Ulrich und Stone-Mitbegründer Greg Koch haben sogar bei mehren Anlässen noch bei Lars zuhause das Thema Bier 'diskutiert' (Branchenjargon für 'Bier trinken'). Schließlich gab es nur eine einzige Chance, die Sache hinzukriegen, und nur ein Spitzenergebnis kam in Frage - nothing else matters.



"Metallica und Stone Brewing haben unendlich viel gemeinsam, was Ideale und Ansichten angeht", erklärt Lars. "Ich bin immer wieder erstaunt, wie ähnlich sich unsere Wege entwickelt haben. Das Verständnis unserer jeweiligen Welten, unser Verständnis von Kreativität und Prozess, und wo wir uns zugehörig fühlen, wie wir uns im Verhältnis zu unseren Mitmenschen und 'The Man' einordnen, ist nahezu identisch. Aus unserer Zusammenarbeit ist ganz mühelos etwas wunderbar Reines entstanden, und wir können es kaum erwarten, diesen ganz besonderen Trank mit anderen zu teilen".



"Ich weiß noch, wie ich Metallica auf dem Cover eines Magazins gesehen hab, gerade als das Black Album rauskam", erinnert sich Greg. "Da gab es ein Zitat auf dem Cover, das bei mir bis heute nachwirkt: 'Metallica didn't go to number one, number one came to them' - 'Metallica ist nicht auf Nummer Eins gegangen, Metallica wurde zur Nummer Eins'. Was damit gemeint ist, finde ich einfach klasse. Mach es auf deine Art und Weise und geh keine Kompromisse bei deiner Kunst ein. Wenn du richtig gut bist mit dem was du machst, kommen die Leute von selbst zu dir. Ich sehe dieses schlichte Zitat als eines der grundlegenden philosophischen Elemente von Stone Brewing".



Enter Night ist nicht nur lecker und extrem trinkbar - die Liebhaber von Craft-Bier können sich auf ein ganz bemerkenswertes Geschmackserlebnis und Aroma freuen, das die Schönheit eines traditionellen norddeutschen Pilsners kunstvoll mit Arrogant Consortias modern-aggressiven Noten kombinieren. Das Ergebnis ist ein Genre-trotzendes Pils, das klar rangeht, mit Bitterkeit im Abgang. Das Bier, das zunächst nur wenigen in exklusiven Releases bei den Metallica-Auftritten im letzten Herbst zur Vorab-Probe kredenzt wurde, ist ab dem ersten Quartal 2019 USA-weit im Vertrieb und wird seinen globalen Siegeszug in diesem Frühjahr in Europa, Australien, China und darüber hinaus antreten.



Arrogant Consortia ist ein hundertprozentiges Imprint von Stone Brewing. Zum Aufgebot der oft aggressiven und stets selbstgerechten Biere zählen unter anderem Arrogant Bastard Ale und Bourbon Barrel-Aged Arrogant Bastard Ale. Die weltbekannte Brauerei ist bekannt dafür, stolz für unabhängige Handwerkskunst einzustehen und sich gegen die fade, langweilige Natur des industrialisierten, kommerzialisierten 'gelbfarbenen Sprudel-Biers' stark zu machen. Enter Night Pilsner wird am besten frisch gebraut mit Freunden genossen ... ob in Bars oder beim gemütlichen Treffen draußen im Garten oder anderswo ... und immer mit der besten Musik.



