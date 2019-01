Die Entscheidung für eine HP Indigo wurde maßgeblich durch die Vorteile des Klickkostenmodells beeinflusst: "Diese Plan- und Kalkulierbarkeit ist entscheidend für uns. Unser Leben wird dadurch deutlich einfacher und wir sind vor unliebsamen Überraschungen gefeit", betont Sven Rühl, Geschäftsführer Print-ID. Darüber hinaus war die Leistungsfähigkeit des neuen Raster Image Prozessors (RIP) HP Production Pro für Etiketten und Verpackungsdruck und die Möglichkeit, thermosensitives Material zu bedrucken entscheidend. Der RIP eignet sich besonders für Druckaufträge mit variablen Daten, die in kürzester Zeit umgesetzt werden müssen. "Die Demo in Barcelona hat uns sehr beeindruckt. Unser Layout wurde dort auf die Maschine hochgeladen und innerhalb kürzester Zeit lief die Druckmaschine schon an", so ...

