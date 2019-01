Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Vivendi von 23 auf 22 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Hold" belassen. Die Aktie des französischen Medienkonzern sei weiterhin "keine Musik in seinen Ohren", schrieb Analyst Jerry Dellis in einer am Montag vorliegenden Studie. Vor dem Hintergrund einer im April auslaufenden Lizenz mit der Streamingplattform Spotify blickt der Experte jetzt vorsichtig auf den geplanten Verkauf von Anteilen an Universal Music. Außerdem fehle es der Sparte am chinesischen Wachstumsmarkt an Schwung. Dort sei Tencent Music der Platzhirsch./tih/ag Veröffentlichung der Original-Studie: 11.01.2019 / 15:08 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.01.2019 / 00:00 / ET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0067 2019-01-14/12:37

ISIN: FR0000127771