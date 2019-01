Stuttgart (ots) -



"Marktcheck", SWR Verbraucher- und Wirtschaftsmagazin am Dienstag, 15. Januar 2019, 20:15 bis 21 Uhr, SWR Fernsehen



Hendrike Brenninkmeyer moderiert die Sendung. Zu den geplanten Themen gehören:



Gefährlicher Zusatzstoff - krankmachendes Carrageen in vielen Lebensmitteln?



Immer mehr Produkte im Supermarkt enthalten den Zusatzstoff Carrageen, oft versteckt hinter der Bezeichnung E407. Er dient als Verdickungsmittel oder soll natürliche Veränderungen der Produkte, wie das Absetzen von Fett bei Sahne, verhindern. Die gesundheitlichen Folgen für den Menschen sind laut Experten jedoch unzureichend erforscht. Der Stoff steht im Verdacht, den Magen-Darm-Trakt negativ zu beeinflussen und krebsfördernd zu sein. "Das ist letztendlich ein Black-Box-Versuch an der deutschen Bevölkerung", sagt Ernährungsmediziner Dr. Matthias Riedl. Die EU hat den Einsatz von Carrageen in Lebensmitteln klar geregelt, doch geeignete Messmethoden, um die Einhaltung zu kontrollieren, fehlen.



Geprellte Sparer - wie P&R zehntausende Kunden um ihr Geld brachte



Die Insolvenz mehrerer Gesellschaften des Finanzdienstleisters P&R hat dramatische Folgen für viele Anlegerinnen und Anleger. Sie bangen um ihr investiertes Geld. So hat eine alleinstehende Frau ihre Altersvorsorge von mehr als 100.000 Euro bei der P&R-Gruppe investiert und fürchtet nun um ihre Existenz. Denn das Anlagemodell entpuppte sich als Schneeballsystem im großen Ausmaß. Das fiel jahrelang niemandem auf - auch nicht der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht. Die Anleger fühlen sich im Stich gelassen.



Horrende Stornogebühren - macht MSC mit Kunden in Not Kasse?



1.000 Euro Gebühr soll ein "Marktcheck"-Zuschauer aus Montabaur für die Stornierung einer MSC Kreuzfahrt bezahlen - 20 Prozent der Reise. Obwohl er belegen kann, dass der Reiseveranstalter seine Kabine neu vermieten konnte. Die Höhe der Stornogebühr ist in den AGBs festgeschrieben, doch ist sie rechtens? Ein Fall für "Marktcheck"-Reporter Axel Sonneborn.



Heimisches Superfood - das können Kohl, Brokkoli und Co



Auch in Deutschland wachsen im Winter vitamin- und nährstoffreiche Gemüsesorten wie Kohl, Pastinake, Steckrübe, Bete oder Wirsing. Doch viele Kundinnen und Kunden greifen beim Einkaufen eher zu Tomate, Gurke oder Paprika aus dem Ausland. Dabei toppt das heimische Gemüse häufig sogar das Superfood aus aller Herrnländer. So kann man Moringa getrost durch Wirsing oder Grünkohl ersetzen. Esskastanien schlagen die exotischen Goji-Beeren, Brokkoli den Granatapfel. Ernährungsexpertin Sabine Schütze zeigt, wie man schmackhafte Gerichte zubereiten kann.



Kampf der Kälte - Tipps gegen eisige Hände und Füße



Trotz dicker Winterkleidung frieren viele bei Minusgraden an Händen und Füßen. Der Tipp der Woche zeigt, wie man das vermeiden kann.



