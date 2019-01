Im Tarifstreit haben die Gewerkschaften die Mitarbeiter des Energiekonzerns zu Streiks aufgerufen. Zunächst soll am Dienstag die Arbeit am Düsseldorfer Sitz niedergelegt werden.

Im Tarifstreit beim Energiekonzern Uniper haben die Gewerkschaften die Mitarbeiter in Deutschland für Dienstag und Mittwoch zu Warnstreiks aufgerufen. Zum Auftakt sollten am Dienstag die Auszubildenden und Beschäftigten am Sitz des Konzerns in Düsseldorf einen ganztägigen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...