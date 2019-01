Newmont Mining Corp. und Goldcorp Inc. gaben heute bekannt, dass sie eine definitive Vereinbarung abgeschlossen haben, in deren Rahmen Newmont alle ausstehenden Aktien von Goldcorp in einer Transaktion über 10 Milliarden Dollar erwerben wird. Gemäß der Vereinbarung wird Newmont jede Goldcorp-Aktie für 0,3280 Newmont-Aktien erwerben.



Mit dieser Vereinbarung schließlich sich zwei führende Goldbergbauunternehmen zu Newmont Goldcorp zusammen, um ein unvergleichbares Portfolio von Operationen, Projekten, Explorationsmöglichkeiten, Reserven und Menschen innerhalb der Goldbergbaubranche zu schaffen.



Größtenteils soll diese Transaktion im vierten Quartal 2019 abgeschlossen werden.



© Redaktion GoldSeiten.de / Rohstoff-Welt.de / MinenPortal.de