Die nächste Groß-Übernahme im Goldsektor steht bevor. Newmont Mining hat eine Offerte für die kanadische Goldcorp abgegeben und will so zur Nummer eins der Branche aufsteigen. Erst jüngste hatte Barrick Gold durch den Zusammenschluss mit Randgold Resources die Übernahmewelle eingeleitet.

Die neue Nummer eins in der Goldbranche

Wir haben 2018 bereits über etliche Übernahmen im Goldsektor berichtet. Dabei standen aber vor allem kleinere Deals unter einer Milliarde Dollar Volumen im Fokus. Das galt solange, bis Branchenführer Barrick Gold per Aktientausch die südafrikanische Ransdgold Resources übernahm. So entstand offiziell per 1. Januar 2019 der weltgrößte Goldproduzent. Doch diesen Titel ist der Konzern aus Toronto wohl los, er wandert demnächst nach Denver. Denn heute Morgen hat Newmont Mining die Übernahme von Goldcorp aus Vancouver angekündigt. Laut Unternehmensangaben hat die Transaktion einen Wert von 10 Mrd. US-Dollar. Dabei bieten die US-Amerikaner 0,328 eigene Aktien im Tausch für 0,02 Anteile von Goldcorp. Die Aktie von Goldcorp legte im europäischen Handel in einer ersten Reaktion um mehr als 10 Prozent zu. Die Märkte in Nordamerika eröffnen erst heute Nachmittag. In der offiziellen Mitteilung von Newmont spricht Goldcorp-CEO David Garofalo von einer Kombination, die auf mehreren Ebenen Sinn ergebe. Vor Steuern erwarte man Synergieeffekte von 100 Mio. US-Dollar pro Jahr. Zudem wurde angekündigt, dass man ...

