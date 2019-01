Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Die Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft (ver.di) und die Industriegewerkschaft Bergbau, Chemie, Energie (IG BCE) rufen Beschäftigte der Unternehmen des Uniper-Konzerns (ISIN: DE000UNSE018, WKN: UNSE01, Ticker-Symbol: UN01) in ganz Deutschland am 15. und 16. Januar 2019 zu Warnstreiks auf - erstmals in der noch jungen Geschichte des Konzerns. ...

