Das Vereinigte Königreich wird am 29. März die Europäische Union verlassen, erklärte die britische Premierministerin Theresa May. Damit erteilt sie Spekulationen über einen Aufschub des Brexits eine klare Absage.

Die britische Premierministerin Theresa May lehnt eine Aufschiebung des Brexits ab. Das sagte May bei einer Rede am Montag vor Fabrikarbeitern in der mittelenglischen Brexit-Hochburg Stoke-on-Trent. Zuvor hatte es Spekulationen gegeben, London könne den Austritt verschieben, wenn das Parlament wie erwartet am Dienstag gegen das mit Brüssel ausgehandelte Austrittsabkommen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...