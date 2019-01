Apple konnte in den vergangenen fünf Tagen einen kleinen Aufschlag für sich verbuchen, der schon entscheidend sein könnte. Die Aktie schaffte den Sprung auf Kurse von mehr als 132 Euro. Damit wurde zweierlei deutlich: Die Aktie ist nicht in einem "endlosen" Abwärtstrend gefangen und sie verfügt auch über einige Unterstützungen in dem nun erreichten Kursbereich. Konkret: Chartanalysten halten es für möglich, dass die Aktie nun die Zone von 140 Euro, ggf. auch 145 Euro wieder erreichen wird. 10 ... (Frank Holbaum)

Den vollständigen Artikel lesen ...