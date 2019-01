Das Russlandgeschäft war für die Automobilhersteller zuletzt äußerst lukrativ. Doch die 12,8 Prozent Wachstum dürften nur eine Ausnahme gewesen sein.

Die Autoverkäufe in Russland sind 2018 kräftig gestiegen. Mehr als 1,8 Millionen Personenwagen und Kleintransporter seien verkauft worden, teilte die Vereinigung Europäischer Unternehmen (AEB) am Montag in Moskau mit. Das sei ein Plus von 12,8 Prozent gemessen am Vorjahr.

"Der Ausblick für 2019 ist aber nicht so klar", sagte der AEB-Autoexperte ...

