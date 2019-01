NEW YORK (Dow Jones)--Nach dem Abriss der fünftägigen Serie von Kursgewinnen am Freitag dürften Gewinnmitnahmen auch am Montag das Geschehen an der Wall Street prägen. Der Future auf den S&P-500 gibt vorbörslich 0,7 Prozent nach. Auf der Stimmung lasten vor allem die enttäuschend ausgefallenen Handelsbilanzzahlen aus China. Sowohl Exporte als auch Importe sind im Dezember wegen der Abkühlung der globalen Konjunktur wider Erwarten gesunken.

Gleichzeitig ist aber ausgerechnet der Handelsüberschuss Chinas mit den Vereinigten Staaten im vergangenen Jahr ungeachtet der Zolloffensive von US-Präsident Donald Trump auf einen Rekordwert gestiegen. Die schwachen Zahlen sind die jüngsten Hinweise darauf, dass sich das Wirtschaftswachstum in der zweitgrößten Volkswirtschaft der Welt abschwächt.

Im Fokus steht zudem weiter der andauernde Haushaltsstreit. Die Haushaltssperre geht nunmehr in den 24. Tag und ein Ende des Streits um den Bau einer Mauer an der Grenze zu Mexiko ist weiter nicht in Sicht. Die wirtschaftlichen Auswirkungen des Regierungsstillstands beschäftigen zunehmend Volkswirte. Dieser dürfte zumindest vorübergehend die Dynamik der US-Wirtschaft verringern, hieß es.

Citi-Ergebnis übertrifft Erwartungen - Qualität der Zahlen enttäuscht

Zudem nimmt die Bilanzsaison langsam Fahrt auf. So hat die Citigroup noch vor Handelsbeginn Zahlen für das vierte Geschäftsquartal vorgelegt, die nicht gut ankommen, auch wenn das Ergebnis über den Erwartungen lag. Allerdings verdankte die Bank ihr gutes Abschneiden zu einem Großteil einer niedrigeren Steuerquote. Die Aktie fällt im vorbörslichen Handel um 0,7 Prozent. Die Quartalsausweise von JP Morgan, Wells Fargo und Bank of America folgen im Laufe der Woche.

Nach der Gewinnwarnung von Apple vor knapp zwei Wochen hätten die Analysten ihre Gewinnschätzungen für die nun anlaufende Bilanzsaison schneller als sonst gesenkt, merkt Jasper Lawler von London Capital Group an. Damit könnten die Erwartungen an das Abschneiden anderer Unternehmen übermäßig stark nach unten geschraubt worden sein.

Daneben steht eine Übernahme im Blick. Newmont Mining bietet 10 Milliarden Dollar in Aktien für Goldcorp. Während die Newmont-Aktie um 6,1 Prozent nachgibt, springt der Goldcorp-Kurs um 9,6 Prozent nach oben.

Die schwachen chinesischen Wirtschaftsdaten lassen Anleger in vermeintlich sichere Häfen flüchten. Am US-Anleihemarkt drücken steigende Notierungen die Zehnjahresrendite um 3 Basispunkte auf 2,67 Prozent. Auch klassische Fluchtwährungen wie Yen oder Schweizer Franken profitieren von der Verunsicherung der Anleger. Gold ist ebenfalls gesucht. Der Preis für eine Feinunze steigt um 0,6 Prozent auf 1.295 Dollar.

Am Ölmarkt setzen sich die Gewinnmitnahmen vom Freitag fort, nunmehr befeuert von der Befürchtung einer konjunkturbedingt schwächeren Nachfrage aus China. Das Barrel US-Leichtöl der Sorte WTI ermäßigt sich um 1,4 Prozent auf 50,88 Dollar. Der Brentpreis fällt um 1,0 Prozent auf 59,90 Dollar.

=== US-Anleihen Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD 2 Jahre 2,52 -2,9 2,54 131,4 5 Jahre 2,49 -3,2 2,52 56,8 7 Jahre 2,55 -4,3 2,60 30,6 10 Jahre 2,67 -3,3 2,70 22,4 30 Jahre 3,01 -2,0 3,03 -5,4 DEVISEN zuletzt +/- % Mo, 7.42 Uhr Fr, 17.36 Uhr % YTD EUR/USD 1,1465 +0,01% 1,1474 1,1472 +0,0% EUR/JPY 123,94 -0,37% 124,05 124,27 -1,4% EUR/CHF 1,1258 -0,22% 1,1290 1,1276 +0,0% EUR/GBP 0,8926 +0,15% 0,8932 0,8942 -0,8% USD/JPY 108,09 -0,39% 108,11 108,34 -1,4% GBP/USD 1,2844 -0,14% 1,2846 1,2832 +0,6% Bitcoin BTC/USD 3.545,75 +1,08% 3.541,50 3.646,25 -4,7% ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 50,88 51,59 -1,4% -0,71 +12,1% Brent/ICE 59,90 60,48 -1,0% -0,58 +10,6% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.294,76 1.287,49 +0,6% +7,27 +1,0% Silber (Spot) 15,62 15,60 +0,2% +0,03 +0,8% Platin (Spot) 805,15 810,35 -0,6% -5,20 +1,1% Kupfer-Future 2,63 2,66 -1,2% -0,03 -0,1% ===

