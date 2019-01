Lancaster, Pennsylvania (ots/PRNewswire) - Advanced Cooling Technologies, Inc. ("ACT"), ein führender Anbieter von Lösungen im Bereich Thermal Management, hat heute bekanntgegeben, dass die Übernahme der Sparte Precision Cooling Business ("PCB") des Unternehmens Parker Hannifin abgeschlossen ist. Dabei handelte es sich um einen führenden Zulieferer von Produkten im Bereich Pumped Two Phase Cooling für Anwendungen in der Leistungselektronik.



"Pumped Two Phase Cooling ist für ACT ein aufstrebender Technologiebereich", sagte Dr. Jon Zuo, President und Chief Technical Officer bei ACT. "Die Kombination der Stellung von PCB in der Leistungselektronik-Branche und die Stärke von ACT auf den Märkten Verteidigung sowie Luft- und Raumfahrt wird unseren Kunden vielfältigere Designoptionen und eine erhöhte Zuverlässigkeit der Produkte bieten."



Nach dem Abschluss der Übernahme wurde das gesamte Anlagevermögen von PCB an die Einrichtung von ACT in Lancaster, Pennsylvania übertragen und in die Gruppe Industrial Products integriert.



"ACT und Parker arbeiten zusammen, um unseren Kunden und Zulieferern einen reibungslosen Übergang zu gewährleisten", sagte John Hartenstine, Vice President of Operations and Quality Assurance bei ACT. "Wir freuen uns darauf, in den kommenden Wochen Produkte auszuliefern."



Über die Pumped Two Phase Cooling (Pumpe Zweiphasenkühlung) Technologie



Pumped Two Phase Cooling, auch bekannt als Pumped Evaporative Cooling (gepumpte Verdunstungskühlung), ist eine aktive Kühltechnologie, welche die latente Energie nutzt, die im Zusammenhang mit dem Sieden einer Arbeitsflüssigkeit steht, um große Mengen an Abwärme effizient zu entfernen. Im Vergleich zur Einphasenkühlung ermöglicht Pumped Two Phase Cooling eine niedrigere Durchflussrate, eine Verkleinerung der Systemgröße, eine Verringerung der Pumpleistung, einen höheren Wärmeabfluss (ein Maß der Wärmedichte), eine gleichmäßigere Oberflächentemperatur der Wärmequelle und die praktische Nutzung von dieleketrischen Arbeitsflüssigkeiten wie Kältemittel. Weitere Informationen zur Funktionsweise der Technologie finden Sie auf www.1-ACT.com/Resources/Pumped-Two-Phase-Cooling/.



Die Precision Cooling Sparte hat eine führende Rolle in der Entwicklung und Herstellung von kältemittelbasierten Pumped-Two-Phase-Cooling-Systemen und -Baugruppen eingenommen. Ihre Produkte werden zur Kühlung von elektrischen Laufwerken, Wechselrichtern, Motoren und Generatoren, Batterien und sonstigen elektronischen Hochleistungsgeräten verwendet. Weitere Informationen zu sowohl herkömmlichen als auch maßgeschneiderten Pumped-Two-Phase-Lösungen von ACT finden Sie auf folgender Webseite: https://www.1-ACT.com/Products/Pumped-Two-Phase-Cooling-Solutions/.



Informationen zu ACT



ACT ist ein Entwickler und Hersteller fortschrittlicher Lösungen und Bereich Temperaturmanagement für Kunden diverser Branchen, einschließlich Luft- und Raumfahrt, Verteidigung, Temperaturkalibrierung, medizinische Geräte und Energierückgewinnungssysteme. Der Standort von ACT in Lancaster, Pennsylvania ist mehr als 6000 Quadratmeter groß, ISO9001-zertifiziert und erfüllt die Qualitätsansprüche der EN-9100. Weitere Informationen finden Sie auf www.1-ACT.com.



Informationen zu Parker Hannifin



Parker Hannifin ist ein weltweiter Vorreiter in den Bereichen Bewegungs- und Steuerungstechnik. Weitere Informationen finden Sie auf www.Parker.com.



