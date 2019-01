Daimler konnte in der vergangenen Woche überzeugende Ergebnisse liefern. Der Wert befindet sich nun wieder in einer besseren Verfassung als noch zu Jahresbeginn. Es sei möglich, so Chartanalysten, dass die Aktie auf 52 Euro oder sogar 55 Euro nach oben klettere. Dies entspräche einem Potenzial in Höhe von gut 10 %. Nach unten sei der Wert bei 45 Euro relativ gut abgesichert, so die Meinung der Experten.

Denn: Die Aktie ist derzeit in einem charttechnisch fast schon neutralen Trend. Der Wert ... (Frank Holbaum)

