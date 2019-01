Durch das neune Gesetz gegen Verpackungsmüll beteiligen sich mehr Unternehmen an den Kosten für Verpackungs-Recycling. In einem öffentlich einsehbaren Register sind alle Unternehmen erfasst, die sich beteiligen.

Als Folge des neuen Verpackungsgesetzes beteiligen sich mehr Unternehmen als bisher an den Kosten für die Entsorgung und das Recycling von Verpackungen aus Plastik, Papier oder Metall. Zwei Wochen nach Inkrafttreten haben sich rund 130 000 Händler und Hersteller, die Verpackungen in den Verkehr bringen, registriert, wie Bundesumweltministerin Svenja Schulze (SPD) und Gunda Rachut von der neuen Zentralen Stelle am Montag ...

