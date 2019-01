Next Green Wave Holdings Inc. (CSE: NGW; OTCQB: NXGWF) hat alle wichtigen Bauarbeiten für seine erste Indoor-Cannabis-Produktionsanlage in Coalinga, Kalifornien abgeschlossen und mobilisiert derzeit die Crews, um die gesamte Infrastruktur an das Stromnetz von Pacific Gas and Electric (PG & E) anzuschließen. PG & E hat begonnen, Stromkabel von der lokalen Unterstation zu graben und zu installieren, um eine Verbindung ...

Den vollständigen Artikel lesen ...