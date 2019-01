Berlin (ots) -



- Querverweis: Bildmaterial wird über obs versandt und ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/bilder -



Am 22. November 2019 feiert "Unser Sandmännchen" seinen 60. Geburtstag. Der federführende Rundfunk Berlin-Brandenburg (rbb) plant gemeinsam mit den koproduzierenden Sendern MDR und NDR sowie mit weiteren Partnern ein unterhaltsames Programm rund um das Jubiläum von Deutschlands beliebtester Kinderfernsehfigur.



Bereits am 18. Januar 2019 hat die neue, siebenteilige Sandmannreihe vom kleinen Drachen "Kalle Kuchenzahn" Premiere. Die Lieder von Drehbuchautor und Komponist Kai Lüftner laufen immer freitags in "Unser Sandmännchen". Ab dem 3. Februar 2019 gibt es dann Neues von den "Moffels". In 13 Episoden erleben die drei außerirdischen Wesen zusammen mit Luzi immer sonntags aufregende Abenteuer.



Ein besonderes Geburtstagsgeschenk für das Sandmännchen sind 13 neue Folgen "Pittiplatsch", in denen der freche braune Kobold gemeinsam mit seinen Freunden Schnatterinchen und Moppi wieder viele Streiche ausheckt. Zum ersten Mal seit 1991 werden neue Geschichten produziert. Ausführende Produktionsfirma ist die Trikk 17-Animationsraum GmbH. Die neue Staffel wird zum Jubiläum im November 2019 ausgestrahlt.



Ein weiteres Highlight im Geburtstagsjahr ist die lebensgroße "Sandmännchen"-Figur: Sie wird im Frühjahr 2019 die rbb-Besucherinnen und -Besucher in der Masurenallee in Berlin vor dem Fernsehzentrum begrüßen - sitzend auf einer Bank.



Weitere Programmhighlights und Aktionen rund um das Jubiläum von "Unser Sandmännchen" sind in Planung.



Seit 60 Jahren gehört "Unser Sandmännchen" zum festen Abendritual und ist damit die älteste Kinderfernsehsendung, die bis heute produziert wird. Seine Fernsehpremiere hatte das Sandmännchen am 22. November 1959. Regisseur, Autor, Puppen- und Szenenbildner Gerhard Behrendt gestaltete die Figur im Auftrag des Deutschen Fernsehfunks (DFF).



Heute entsteht das Erfolgsformat "Unser Sandmännchen" als Koproduktion von rbb, MDR und NDR unter der Federführung des rbb. Über eine Million kleine und größere Menschen schauen den Traumsandbringer jeden Abend im Ki.KA (täglich um 18.50 Uhr), im rbb Fernsehen (Montag bis Samstag um 17.55 Uhr, Sonntag um 17.50 Uhr) oder im MDR Fernsehen (Montag bis Samstag um 18.54 Uhr, Sonntag um 18.52 Uhr - im Zweikanalton auch auf Sorbisch). Wer "Unser Sandmännchen" im Fernsehen verpasst hat, kann sich die Prise Schlafsand auch online unter www.sandmann.de, per kostenloser App, über HbbTV oder in der ARD Mediathek holen. Seit April 2017 bietet der rbb die tägliche Sandmann-Folge über das Internet auch mit Gebärde an.



Fotos und ein Geburtstagslogo stehen honorarfrei unter www.ard-foto.de bereit.



OTS: Rundfunk Berlin-Brandenburg (rbb) newsroom: http://www.presseportal.de/nr/51580 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_51580.rss2



Pressekontakt: Rundfunk Berlin-Brandenburg (rbb) Presse & Information Nicola zu Stolberg Telefon 030 / 97 99 3 - 12 112 rbb-presseteam@rbb-online.de



Grabner|Beeck|Kommunikation GbR Rolf Grabner Telefon 030 / 30 30 63 0 Fax: 030 / 30 30 63 63 rg@gb-kommunikation.com