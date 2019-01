Oldenburg / Paris (ots) - Das französische Internetunternehmen Superprof SAS (superprof.de) hat den deutschen Wettbewerber HalloNachhilfe.de von der Hallo Familie GmbH & Co. KG (unter anderem HalloBabysitter.de) übernommen.



Superprof ist eine Online-Plattform, die sich auf die Vermittlung von Privat- & Einzelunterricht zum Zwecke des Wissensaustauschs spezialisiert hat.



Das französische, aktiennotierte Unternehmen wurde 2013 von Yann Léguillon und Wilfried Granier gegründet und listet weltweit bereits knapp 4 Mio. ausgewählte Privatlehrerinnen und -lehrer, die Einzel- und Gruppenunterricht geben, ob von Angesicht zu Angesicht oder online per Webcam.



Seit 2017 ist Superprof auch in Deutschland aktiv. HalloBabysitter.de ist bereits seit 15 Jahren am Markt. Die Hallo Familie GmbH & Co. KG will sich in Zukunft ausschließlich auf das Kerngeschäft - die äußerst erfolgreiche Vermittlung von Betreuungshelfern (HalloBabysitter.de) in Deutschland und Österreich - konzentrieren. HalloBabysitter.de listet mehr als 200.000 Profile von Babysittern, Tagesmüttern und Nannys.



"Wir sind dankbar, dass es uns mit HalloNachhilfe.de möglich ist, noch schneller in Deutschland zu wachsen", so Yann Léguillon. Und Frank Willers, Geschäftsführer von Hallo Familie ergänzt: "Dem Online-Tutoring über Webcam gehört die Zukunft, und da ist Superprof einfach stark und deutlich weiter, als wir es bislang waren."



Über Details der Transaktion und den Kaufpreis für HalloNachhilfe.de machen die Vertragsparteien keine Angaben.



OTS: Hallo Familie GmbH & Co. KG newsroom: http://www.presseportal.de/nr/107869 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_107869.rss2



Pressekontakt: Hallo Familie GmbH & Co. KG HalloNachhilfe.de Herr Frank Willers Donnerschweer Str. 46 26123 Oldenburg, Deutschland E-Mail: info@hallonachhilfe.de Telefon: 441-935 47 552 ----------------------- Superprof SAS 85 rue d'Amsterdam 75008 Paris, Frankreich Geschäftsführer: Herr Wilfried GRANIER E-Mail: hallo@superprof.com