(shareribs.com) Toronto 14.01.2019 - Der kanadische Cannabisproduzent Aurora Cannabis wird Whistler Medical Marijuana Corp übernehmen. Mit der Übernahme will sich das Unternehmen stärker auf den internationalen Markt konzentrieren, so Aurora Cannabis in einer Mitteilung. Aurora Cannabis plant für die Übernahme des Wettbewerbers die Zahlung von 175 Mio. CAD in Aktien. Der Cannabisproduzent sichert ...

